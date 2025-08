Para barrar tarifaço, Brasil terá que enfrentar temas que evita com Trump Especialistas defendem estratégia firme para reequilibrar a relação com os EUA e evitar perdas no comércio exterior Internacional|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Brasil enfrenta tarifa de 50% sobre produtos para os EUA imposta por Donald Trump.

Para reverter a tarifa, negociações precisam incluir temas políticos exigidos pelos EUA.

Setores como carne e café serão impactados, afetando 36% das exportações brasileiras para os EUA.

Especialistas recomendam uma postura firme e diplomática para proteger interesses do Brasil e explorar novos mercados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governo acredita que as negociações estão apenas começando Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.07.2025

Com a imposição de tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialistas alertam: reverter o chamado “tarifaço” exigirá mais do que discursos ou manifestações diplomáticas.

A única alternativa viável, segundo analistas, passa por negociação direta — abrangendo tarifas e também questões políticas exigidas pelos norte-americanos como parte do pacote.

“O governo brasileiro precisa avaliar o interesse real em manter exportações para os Estados Unidos. Isso requer disposição para tratar também de temas políticos impostos pelos americanos. Sem essa abertura, a negociação não avança”, afirma Rodrigo Giraldelli, especialista em comércio exterior e CEO da China Gate.

‘Jogo de forças’

Na análise de Giraldelli, os Estados Unidos utilizam a tarifa como instrumento de pressão.

‌



A estratégia, aplicada anteriormente em negociações com Europa, Indonésia e China, segue um padrão característico de Trump: adotar medidas extremas para, em seguida, transformar o impasse em vantagem diplomática.

“O entrave está na exigência americana de incluir temas políticos nas conversas. A Casa Branca não aceita limitar a pauta às questões econômicas.”

‌



Segundo ele, o Brasil resiste a abordar tópicos sensíveis, como o caso Bolsonaro, eventuais anistias e decisões do Supremo Tribunal Federal com impacto sobre empresas dos EUA — entre elas, a Starlink. Essa recusa, na visão do especialista, trava o avanço das conversas.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Entenda em 6 pontos o tarifaço de Trump sobre o Brasil

Efeitos imediatos e riscos futuros

Rodrigo Provazzi, consultor em gestão de risco, destaca os impactos diretos da nova tarifa, que atinge 36% das exportações brasileiras aos EUA, com prejuízos já sentidos por setores como carne, café, cacau, frutas e açúcar.

‌



Entre os efeitos mais imediatos, Provazzi aponta:

Pressão inflacionária provocada pela desvalorização cambial;

Redução do superávit comercial com os EUA;

Perda de confiança de investidores internacionais.

Embora China e União Europeia possam absorver parte desses produtos, a transição exige tempo, diplomacia, adaptação regulatória e investimentos logísticos — sobretudo diante das exigências ambientais impostas pelo mercado europeu.

Ambos os especialistas defendem uma postura firme, sem hostilidade. Para Provazzi, o país deve preservar sua soberania sem sacrificar o diálogo, apostando em diplomacia comercial, incentivos industriais e reequilíbrio da balança por meio de acordos bilaterais e multilaterais.

“Negociar, neste contexto, não significa ceder. Trata-se de dialogar, esclarecer posições e buscar um entendimento que favoreça os dois lados”, reforça Giraldelli.

Segundo ele, recorrer à OMC pode ter valor simbólico, mas resultados concretos só devem aparecer no longo prazo.

“A medida adotada prejudica também o consumidor americano, mas trata-se de uma decisão soberana e juridicamente válida do ponto de vista dos Estados Unidos”, acrescenta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Oportunidades

Apesar da tensão, o cenário oferece chances de diversificação de mercados, fortalecimento da base produtiva nacional e estímulo à inovação e ao valor agregado nas exportações.

Provazzi lembra que o Brasil possui ativos estratégicos relevantes — como o agronegócio e a transição energética —, que podem ser mobilizados para ampliar a presença internacional e obter ganhos diplomáticos futuros.

“Com uma postura firme e diplomática, o país pode proteger seus interesses essenciais, manter sua estabilidade econômica e fortalecer sua inserção internacional”, conclui o consultor.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp