Trump provoca Groenlândia, Canadá e Venezuela com imagens geradas por IA Especialista diz que consequências devem ser negativas para o presidente dos EUA: ‘É uma jogada que ele está fazendo que ele não tem como ganhar’

O economista Igor Lucena alerta sobre o impacto negativo na economia internacional devido à reação europeia.

As bolsas de valores estão em queda, e o aumento de tarifas sobre produtos americanos pode ser uma consequência.

Candidatos à presidência dos EUA podem se opor a Trump se as pesquisas mostrarem insatisfação popular com suas ações.

Durante a madrugada desta terça-feira (20), o presidente Donald Trump postou ilustrações nas redes sociais usando inteligência artificial. Na primeira delas, o presidente americano aparece fincando a bandeira dos Estados Unidos sobre o território da Groenlândia. Na outra imagem, a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela aparecem com a bandeira americana, como se fossem parte dos EUA.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (20), o economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena analisa a provocação e explica como ela impacta na economia internacional.

“As bolsas estão caindo no mundo inteiro, mas muito mais do que isso, existe uma percepção de que se o presidente Trump dobrar a aposta, os europeus podem usar uma tarifa generalizada em 25% ou mais de produtos americanos na Europa e até suspender compras norte-americanas, o que seria um desastre para o presidente Trump no período eleitoral”, explica o especialista.

Lucena deixa claro que quem vai parar Trump será a própria política interna americana: “Vários dos candidatos vão ter que se posicionar sobre esses temas e vão ter que fazer declarações públicas. Então, se os candidatos veem que as pesquisas mostram majoritariamente a população contra, eles vão contra o presidente Donald Trump”.

