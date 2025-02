Trump será o primeiro presidente dos EUA a comparecer ao Super Bowl Natural de Nova York, Trump ainda não declarou oficialmente sua preferência entre os dois times finalistas Internacional|Do R7 05/02/2025 - 19h20 (Atualizado em 05/02/2025 - 19h20 ) twitter

PRINT RECORD NEWS - CONEXÃO - TRUMP CHINA Reprodução/ Record News - 04.02.2025

O Serviço Secreto dos Estados Unidos confirmou na terça-feira (5) que o presidente Donald Trump estará presente no Super Bowl LIX, que ocorrerá em Nova Orleans no próximo domingo (9). Com isso, Trump se tornará o primeiro presidente em exercício a comparecer ao evento. O Super Bowl, que terá como finalistas o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles, promete atrair ainda mais atenção devido à presença do mandatário.

Em entrevista, o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, explicou que um planejamento meticuloso está sendo realizado para garantir a segurança dos fãs, jogadores e funcionários durante a realização da partida. “As medidas de segurança foram intensificadas este ano, devido à inédita presença de um presidente em exercício no evento”, afirmou.

Guglielmi também adiantou que, nos próximos dias, mais detalhes sobre o esquema de segurança serão divulgados.

Embora o plano de segurança esteja sendo elaborado, Trump já confirmou que participará de uma entrevista pré-jogo com Bret Baier, da Fox News, uma prática tradicional entre presidentes dos Estados Unidos. No entanto, tanto Joe Biden quanto Trump, durante seu primeiro mandato, optaram por não participar de todas as programações tradicionais.

‌



Natural de Nova York e residente na Flórida, Trump ainda não declarou oficialmente sua preferência entre os dois times finalistas. Contudo, durante uma coletiva de imprensa realizada na Casa Branca nesta terça, o presidente deu a entender que sua torcida pode ser para o Kansas City Chiefs.

“Não quero dizer, mas há um certo quarterback que parece ser um bom vencedor”, comentou, provavelmente fazendo referência ao quarterback Patrick Mahomes, estrela do time e amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores da NFL.

‌



Outro indicativo de sua possível torcida pelos Chiefs surgiu em uma postagem feita por Trump nas redes sociais após as finais da Conferência Americana (AFC) e Conferência Nacional (NFC). Embora o Super Bowl seja disputado entre os campeões de cada conferência, o ex-presidente parabenizou exclusivamente os campeões da AFC.

“Parabéns ao Kansas City Chiefs, uma equipe incrível, com um excelente treinador, quarterback e fãs fantásticos, que me apoiaram em números recordes”, escreveu Trump, ressaltando ainda o desempenho do Buffalo Bills, vice-campeão da AFC, e elogiando sua temporada.

‌



O Super Bowl LIX será realizado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, um dos estádios mais emblemáticos dos Estados Unidos, inaugurado em 1975. Esta será a oitava vez que o estádio receberá a grande final da NFL, sendo a última edição realizada no local em 2013. A partida será disputada entre os campeões da AFC e NFC, e promete ser um espetáculo de grande escala.