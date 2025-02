O que são as terras raras da Ucrânia e por que Trump quer tomá-las? Presidente dos EUA mencionou interesse em explorar minerais ucranianos em troca de apoio ao país em meio a guerra com a Rússia Internacional|Do R7 05/02/2025 - 11h58 (Atualizado em 05/02/2025 - 11h58 ) twitter

O presidente dos EUA, Donald Trump, saúda as tropas do país logo após tomar posse, em janeiro de 2025 Divulgação/Casa Branca

As terras raras voltaram ao centro do debate geopolítico depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na segunda-feira (3) intenção de fazer um acordo com a Ucrânia para obter acesso aos recursos minerais do país em troca do apoio financeiro norte-americano na guerra contra a Rússia.

Desde o início do conflito, os EUA autorizaram US$ 175 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) em apoio à Ucrânia. Desse montante, US$ 106 bilhões (R$ 623 bilhões, aproximadamente) foram destinados diretamente ao governo ucraniano, segundo o Conselho de Relações Internacionais norte-americano. O restante financiou operações militares do próprio país e de aliados na região.

O que são terras raras e por que são estratégicas?

Terras raras são áreas que abrigam minerais considerados essenciais para a fabricação de componentes usados em veículos elétricos, smartphones, sistemas de defesa, turbinas eólicas e outros equipamentos de alta tecnologia.

Embora esses minerais sejam relativamente abundantes no planeta, a Ucrânia possui uma das maiores reservas desses elementos críticos da União Europeia, segundo o Ministério da Economia ucraniano.

‌



O país tem depósitos de 22 dos 34 materiais considerados essenciais pelo bloco, como titânio, manganês, níquel, urânio, zircônio e lítio -- há cerca de 500 mil toneladas deste último mineral, que é essencial para a fabricação de veículos elétricos, nas minas ucranianas.

Dados do Serviço Geológico dos EUA apontam que a Ucrânia também abriga cerca de 7% das reservas globais de titânio, essencial para o setor aeroespacial, e 20% das de grafite, um componente-chave para reatores nucleares.

‌



Apesar da potência ucraniana, cerca de 40% dos recursos metálicos do país estão sob ocupação russa, incluindo dois dos quatro principais depósitos de lítio, localizados em Donetsk e Zaporizhzhia.

A China também ofusca a riqueza da Ucrânia. O país domina o mercado global de minerais raros: é dono de um terço das reservas conhecidas em todo o mundo. Como se não bastasse, também é responsável por 80% dos elementos fornecidos para os Estados Unidos, segundo a rádio francesa RFI.

‌



O interesse de Trump

Trump não detalhou como funcionaria um possível acordo entre EUA e Ucrânia para a exploração desses materiais. O republicano também já demonstrou interesse em obter controle sobre a Groenlândia, território dinamarquês rico em terras raras.

Segundo a RFI, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já havia incluído a exploração de seus recursos minerais em seus planos de recuperação antes mesmo das declarações de Trump.

A Ucrânia tem buscado parcerias com países ocidentais, como Reino Unido, França e Itália, para desenvolver seus projetos de mineração. O objetivo é garantir que esses recursos permaneçam fora do controle do líder russo Vladimir Putin.

A exploração desses depósitos por aliados ocidentais poderia reduzir a influência da China no mercado de terras raras e aumentar a segurança energética e industrial dos EUA e da Europa.

Diante desse cenário, a questão das terras raras da Ucrânia não envolve apenas um potencial acordo entre Trump e Kiev, mas faz parte de uma disputa econômica e estratégica que pode redefinir o equilíbrio de forças no mercado global de matérias-primas essenciais.

Desafios para a exploração mineral na Ucrânia

A exploração mineral na Ucrânia tem enorme potencial econômico. O governo do país estima que o setor pode atrair investimentos de US$ 12 bilhões a US$ 15 bilhões (de R$ 70 bilhões a R$ 88 bilhões, aproximadamente) até 2033.

Mas o serviço é desafiador. Embora o país tenha infraestrutura e mão de obra qualificadas, investidores apontam barreiras regulatórias e dificuldades para acesso a dados geológicos. A guerra também dificulta a operação das minas, especialmente nas regiões do leste e sudeste, onde ocorrem os combates mais intensos.