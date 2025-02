Trump visita avião da Boeing e critica atraso nas versões atualizadas A empresa tem o contrato para produzir versões atualizadas e já perdeu bilhões de dólares no projeto Internacional|Do Estadão Conteúdo 15/02/2025 - 19h33 (Atualizado em 15/02/2025 - 19h33 ) twitter

Trump visita avião da Boeing e critica atraso nas versões atualizadas KYLE MAZZA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/01/2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou neste sábado (15) um avião da Boeing para conferir novos recursos de hardware e tecnologia e destacar o atraso do fabricante na entrega de versões atualizadas da aeronave presidencial Air Force One. As informações são da Casa Branca. O Air Force One é um Boeing 747 modificado.

Existem dois, e o presidente voa em ambos os aviões que possuem mais de 30 anos. A empresa tem o contrato para produzir versões atualizadas e já perdeu bilhões de dólares no projeto.

A entrega do primeiro avião, inicialmente prevista para 2024, foi adiada para algum momento em 2027. O segundo deve ser entregue em 2028 [último ano de Trump no cargo], de acordo com a Força Aérea dos EUA.

Trump visitou a aeronave privada estacionada no Aeroporto Internacional de Palm Beach e criticou o custo do projeto e os atrasos na entrega.

Em 2024, durante um bate-papo no X/antigo Twitter com o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, Trump disse que foi capaz de cortar mais de US$ 1 bilhão do projeto “jogando duro” com a Boeing no seu primeiro mandato.

O presidente dos EUA também pretende mudar o esquema de cores do Air Force One de azul claro para um azul mais escuro. Uma tentativa de que foi abandonada pelo então presidente Joe Biden depois que um estudo concluiu que a troca de cores exigiria testes adicionais e causaria mais atrasos, aumentando o custo do projeto. Fonte: Associated Press.