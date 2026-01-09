‘Uma questão inédita’, diz especialista sobre pagamento dos EUA à população da Groenlândia
Autoridades americanas avaliam pagar milhares de dólares a cada cidadão para conseguir apoio à anexação da ilha
O governo norte-americano discute a possibilidade de pagar de 10 a 100 mil dólares para cada habitante da Groenlândia como uma tentativa de convencer a população a aprovar a anexação aos Estados Unidos. Na cotação atual, o valor varia de R$ 53,6 mil a 536 mil. Autoridades dinamarquesas, país que está em posse da ilha, já afirmaram diversas vezes que o território não está à venda. Os EUA ainda não descartam o uso das forças militares para tomar a posse do local.
O cenário é intrigante para Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política e professor da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande). Durante a entrevista realizada no Conexão Record News desta sexta (9), o especialista chamou a situação de inédita na política moderna e explicou que a motivação por trás da oferta está nas terras raras que se encontram dentro da Groenlândia. Fora isso, o domínio da região aumentaria a supremacia bélica dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, colocaria o país em confronto direto com a Europa.
“As lideranças europeias estão tentando, a todo momento, pensar em novas formas de defesa e novos acordos econômicos também, como o próprio Mercosul”. O doutor cita a Alemanha, que até então investia em torno de 1% do próprio PIB em investimentos militares. Atualmente, o país direciona entre 2,5 a 3%. A mudança foi motivada pelos avanços russos no território ucraniano e as ameaças que eles trazem ao leste europeu.
