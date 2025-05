Vaca arrastada por enchente é encontrada em praia australiana após percorrer 17 km Imagens chamaram a atenção do dono do animal, que conseguiu identificá-lo Internacional|Do R7 23/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h56 ) twitter

Vaca foi retirada da praia com segurança e está sob cuidados veterinários Reprodução/Facebook - @Nine.au.com

Uma vaca foi encontrada viva em uma praia de Old Bar, na costa norte da Austrália, após ser levada por 17 quilômetros pelas águas de uma enchente. O animal teria sido arrastado desde a região de Taree, em Nova Gales do Sul, que foi atingida por chuvas torrenciais nos últimos dias.

A moradora Layla Philipson localizou a vaca na areia e publicou fotos no grupo Taree Community Noticeboard, no Facebook. As imagens rapidamente chamaram a atenção do dono do animal, que conseguiu identificá-lo.

Segundo o proprietário, a vaca foi retirada da praia com segurança e está sob cuidados veterinários. Ela foi um dos vários bovinos arrastados pela força das águas durante as inundações que atingiram a região.

Moradores de outras áreas da costa norte de Nova Gales do Sul relataram cenas chocantes nos últimos dias, com carcaças de gado e destroços sendo trazidos pelas ondas até a areia.

‌



Máquinas pesadas foram acionadas para remover os animais após as inundações. As autoridades australianas alertaram que mais animais mortos podem ser encontrados à medida que as águas recuem.

Segundo o WeatherZone, a região registrou 279 milímetros de chuva apenas na terça-feira (21), acumulando 500 milímetros em três dias, o equivalente a oito meses de precipitação.

