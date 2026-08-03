Drone da Ucrânia cai em praia lotada e mata 3 crianças na Rússia
Mais quatro adultos também não resistiram à explosão que atingiu um resort em Gelendzhik, no Mar Negro
A Rússia disse nesta segunda-feira (3) que sete pessoas, incluindo três crianças, morreram e cerca de 40 ficaram feridas no resort de Gelendzhik, no Mar Negro, no que afirma ter sido um ataque ucraniano deliberado com drones contra civis.
Não houve comentário imediato da Ucrânia, que, assim como a Rússia, afirma não visar deliberadamente civis na guerra em grande escala que Moscou iniciou em 2022.
Vídeos nas redes sociais, verificados pela Reuters, mostraram o que parece ser um drone se chocando contra uma área de praia movimentada perto da cidade de Gelendzhik, acompanhado por uma forte explosão.
Veniamin Kondratyev, governador da região de Krasnodar, no sul da Rússia, onde fica Gelendzhik, chamou o ocorrido de tragédia.
"O que aconteceu hoje foi um ataque deliberado do regime de Kiev contra a população civil, que não tem qualquer ligação com infraestrutura militar", disse ele em um comunicado no Telegram.
Uma equipe médica especializada em desastres foi enviada ao local da explosão no complexo de férias de Arkhipo-Osipovka, parte da área turística mais ampla de Gelendzhik, informaram autoridades locais.
De acordo com a agência de notícias estatal TASS, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Maria Zakharova acusou a Ucrânia de recorrer ao terrorismo.
No mês passado, a Rússia acusou as forças de Kiev de matar 11 pessoas, incluindo quatro crianças, em um ataque a uma colônia de férias em uma área da região ucraniana de Zaporizhzhia controlada pela Rússia.
A própria Rússia tem atacado repetidamente alvos em Kiev e em outras cidades ucranianas, deslocando milhões de pessoas e devastando vastas áreas da Ucrânia. Até o momento, milhares de civis morreram na guerra — a maioria deles ucranianos mortos em ataques russos.
As imagens são da Reuters.
Últimas
Com bombas e viaturas, guarda espanhola tenta conter multidão de imigrantes em Ceuta
Chefe do governo local de Ceuta afirmou que cerca de 60 mil pessoas haviam atravessado a fronteira; 57 mortos estão confirmados
Adolescentes são flagrados 'surfando' em trem em movimento; veja imagens
Jovens têm entre 12 e 14 anos; um deles carregava cartões de transporte roubados
Oriente Médio: Estados Unidos e Irã voltam a trocar ataques
Escalada ameaça o frágil acordo diplomático entre os dois países
Ucrânia acerta 14 navios da Rússia com drones num único dia e publica vídeo para comemorar
Comandante militar responsável por veículos não tripulados afirmou que 90 embarcações russas foram atingidas na última semana
Estrutura de antiga fábrica desaba após incêndio de grandes proporções na República Tcheca
Operação para conter as chamas mobilizou 30 viaturas, um helicóptero e 300 bombeiros
Incêndio destrói fábrica de sapatos e deixa ao menos 28 mortos na China
Materiais altamente inflamáveis usados na fabricação teriam acelerado propagação das chamas
Urso invade hotel e assusta hóspede ao tentar abrir porta de quarto à força
Animal foi flagrado por câmeras de segurança enquanto andava pelos corredores e explorava o local
Multidão arromba supermercado para comprar climatizadores em meio ao calor extremo na Europa
Rede francesa anunciou lote promocional do produto e gerou disputa caótica entre moradores
Tropas russas avançam em direção a uma das regiões do 'Cinturão de Fortalezas'; entenda
Linha defensiva é central para os esforços de Kiev de manter o controle sobre Donetsk
Ucrânia pede licença aos EUA para fabricar mísseis Patriot
Segundo Zelensky, fornecimento de sistemas de defesa aérea é prioridade absoluta
Vulcão entra em erupção e lança coluna de cinzas a 450 metros de altura
Força da explosão também provocou ondas semelhantes a tsunamis no lago da cratera
China envia caças e navios de guerra para atol que é alvo de tensão com aliado dos EUA
Atol de Scarborough, um recife de corais triangular no Mar do Sul da China, está localizado na Zona Econômica Exclusiva das Filipinas
Vídeo mostra momentos de tensão em pouso de emergência após pane mecânica
Nove pessoas estavam a bordo; aeronave perdeu altitude logo após decolagem
Enchentes arrastam casas e deixam três desaparecidos após tempestade na Índia
Nos últimos meses, eventos climáticos severos já causaram 89 mortes e 53 feridos no país