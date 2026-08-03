Drone da Ucrânia cai em praia lotada e mata 3 crianças na Rússia

A Rússia disse nesta segunda-feira (3) que sete pessoas, incluindo três crianças, morreram e cerca de 40 ficaram feridas no resort de Gelendzhik, no Mar Negro, no que afirma ter sido um ataque ucraniano deliberado com drones contra civis.

Não houve comentário imediato da Ucrânia, que, assim como a Rússia, afirma não visar deliberadamente civis na guerra em grande escala que Moscou iniciou em 2022.

Vídeos nas redes sociais, verificados pela Reuters, mostraram o que parece ser um drone se chocando contra uma área de praia movimentada perto da cidade de Gelendzhik, acompanhado por uma forte explosão.

Veniamin Kondratyev, governador da região de Krasnodar, no sul da Rússia, onde fica Gelendzhik, chamou o ocorrido de tragédia.

"O que aconteceu hoje foi um ataque deliberado do regime de Kiev contra a população civil, que não tem qualquer ligação com infraestrutura militar", disse ele em um comunicado no Telegram.

Uma equipe médica especializada em desastres foi enviada ao local da explosão no complexo de férias de Arkhipo-Osipovka, parte da área turística mais ampla de Gelendzhik, informaram autoridades locais.

De acordo com a agência de notícias estatal TASS, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Maria Zakharova acusou a Ucrânia de recorrer ao terrorismo.

No mês passado, a Rússia acusou as forças de Kiev de matar 11 pessoas, incluindo quatro crianças, em um ataque a uma colônia de férias em uma área da região ucraniana de Zaporizhzhia controlada pela Rússia.

A própria Rússia tem atacado repetidamente alvos em Kiev e em outras cidades ucranianas, deslocando milhões de pessoas e devastando vastas áreas da Ucrânia. Até o momento, milhares de civis morreram na guerra — a maioria deles ucranianos mortos em ataques russos.

As imagens são da Reuters.