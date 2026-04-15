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Possível voo-fantasma: avião roda por 2 horas no ar, perde contato e se choca contra o solo

Aeronave de pequeno porte saiu de La Paz, capital da Bolívia, com destino a Santa Cruz de La Sierra, mas caiu perto de Cochabamba

Internacional|Do R7

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Piloto Carlos Moyano e o copiloto Julio Sardán, únicos a bordo, foram localizados sem vida em região de mata. As imagens são do site especializado em aviação Flightradar24.com

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