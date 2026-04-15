Possível voo-fantasma: avião roda por 2 horas no ar, perde contato e se choca contra o solo Aeronave de pequeno porte saiu de La Paz, capital da Bolívia, com destino a Santa Cruz de La Sierra, mas caiu perto de Cochabamba

Internacional|Do R7 15/04/2026 - 12h06 (Atualizado em 15/04/2026 - 12h05 ) X (Twitter)

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