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Ataque da Ucrânia atinge refinaria na Rússia e deixa dois mortos

Drones foram utilizados na ofensiva; vídeo mostra densa cortina de fumaça no local afetado

Hora News|Do R7

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Um ataque de drones realizado pela Ucrânia atingiu uma refinaria de petróleo no interior da Rússia, resultando na morte de duas pessoas. O incidente gerou uma densa nuvem de fumaça sobre o complexo petrolífero, conforme registrado por imagens capturadas a partir de um carro. A região afetada abriga três grandes refinarias, além de fábricas militares.

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