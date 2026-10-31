Enchentes deixam pelo menos sete mortos na Síria; cinco vítimas são crianças

Fortes chuvas resultaram em enchentes devastadoras na Síria, causando a morte de pelo menos sete pessoas. Entre as vítimas estão cinco crianças. As inundações afetaram quatro províncias do país e deixaram ruas e estradas submersas. A força das águas foi suficiente para danificar o asfalto em várias áreas e arrastar veículos.



Parte da infraestrutura de telecomunicações também foi destruída pelas tempestades. Em resposta à situação crítica, muitas famílias tiveram que abandonar suas casas devido ao avanço das águas. Como medida preventiva, as aulas foram suspensas em três das províncias atingidas.



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