Voo de Tóquio a Houston é desviado após passageiro tentar abrir porta em pleno ar

Dois passageiros causaram transtornos no mesmo voo que ia de Tóquio para Houston Divulgação/ANA

Um voo da All Nippon Airways (ANA) que partiu de Tóquio, no Japão, com destino a Houston, nos Estados Unidos, precisou ser desviado para Seattle na madrugada de sábado (24), após um passageiro tentar abrir uma das portas de emergência em pleno voo. O homem foi contido por outros passageiros e pela tripulação.

O voo NH0114 deveria pousar no Aeroporto Bush Intercontinental, próximo a Houston, no Texas, mas a tentativa de abertura da porta ocorreu a cerca de quatro horas da chegada. Diante da gravidade, o avião foi redirecionado para o Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, no noroeste americano.

Dois veteranos militares ajudaram a imobilizar o homem, que foi amarrado a uma poltrona. Segundo uma passageira que estava próxima, o indivíduo parecia estar passando mal antes de tentar abrir a saída de emergência.

Após o pouso de emergência, o passageiro foi levado por uma equipe médica a um hospital local. As autoridades suspeitam que ele tenha sofrido uma crise médica, embora detalhes sobre seu estado de saúde não tenham sido divulgados.

Enquanto o avião ainda estava parado na pista em Seattle, outro passageiro começou a agir de forma descontrolada e também precisou ser removido pelas autoridades.

A companhia aérea afirmou, em nota, que a segurança de passageiros e tripulantes é prioridade e agradeceu a atuação da polícia e da equipe de bordo. Após os incidentes, o voo seguiu viagem e pousou em Houston por volta do meio-dia (hora local).

A ANA concluiu sua nota ressaltando que investigações estão em andamento e que medidas apropriadas serão tomadas conforme as autoridades locais avaliem os casos.

Dados de rastreamento mostram que o pouso em Seattle ocorreu às 4h19 da manhã, sem outros problemas. A aeronave, um Boeing 787 Dreamliner, chegou ao destino com horas de atraso, mas em segurança.

O incidente reacendeu preocupações sobre o comportamento de passageiros em voos internacionais na imprensa americana.

