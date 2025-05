Polícia da Colômbia apreende carga de cocaína avaliada em quase R$ 2 bilhões em submarino artesanal

Policiais da Colômbia apreenderam mais de seis toneladas de cocaína no sábado (24), em Tumaco. Uma grande quantidade da droga foi encontrada enterrada durante uma operação contra o tráfico internacional. Na sequência, as forças de segurança interceptaram um submarino artesanal, também carregado com a substância. Três suspeitos foram presos a bordo da embarcação. Ao todo, a carga foi avaliada em quase R$ 2 bilhões.