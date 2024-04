Secretária do Tesouro dos EUA vê relação com a China 'mais estável' Janet Yellen, que admite chance de melhora no diálogo, se reuniu com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em Pequim neste domingo

Alto contraste

A+

A-

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos (Chip Somodevilla/Getty Images North America/Getty Images via AFP - 13.4.2022)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reuniu-se neste domingo (7) com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em Pequim, e transmitiu uma mensagem de cooperação mútua, apesar das diferenças entre as duas nações. A prioridade de Yellen durante sua visita à China foram as práticas comerciais que colocam as empresas e os trabalhadores dos EUA em desvantagem competitiva.

"Embora ainda tenhamos coisas a fazer, acho que no último ano colocamos nosso relacionamento bilateral em uma base mais estável", disse ela a Qiang, no ornamentado Fujian Hall do edifício Great Hall of the People, a oeste da Praça Tiananmen.

"Isso não significa ignorar nossas diferenças ou evitar conversas difíceis", disse Yellen. "Significa entender que só podemos progredir se nos comunicarmos direta e abertamente uns com os outros."

Qiang disse que o interesse da mídia dos EUA na visita de Yellen "mostra a expectativa que eles têm (...) e também a expectativa e a esperança de desenvolver" o relacionamento entre os dois países. A reunião ocorreu depois que Washington e Pequim concordaram, no sábado (6), em realizar "intercâmbios intensivos" sobre um crescimento econômico mais equilibrado, de acordo com um comunicado dos EUA divulgado depois que Yellen e o vice-presidente chinês, He Lifeng, realizaram longas reuniões de dois dias na cidade de Guangzhou, no sul do país.

Eles também concordaram em iniciar contatos para combater a lavagem de dinheiro. Inicialmente, não estava claro quando e onde essas conversas começariam. "Como as duas maiores economias do mundo, temos o dever com nossos próprios países e com o mundo de gerenciar de forma responsável nosso complexo relacionamento e de cooperar e demonstrar liderança na abordagem de desafios globais urgentes", disse Yellen.

Ela também estava programada para se reunir no domingo com o prefeito de Pequim, Yin Yong, e com estudantes e professores da Universidade de Pequim.