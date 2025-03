Agência Nacional de Aviação Civil suspende operações da companhia aérea Voepass

A Anac suspendeu as operações da companhia aérea Voepass sob alegação de incapacidade da empresa aérea em solucionar irregularidades identificadas nas supervisões realizadas pela agência. A companhia Voepass passou a ser fiscalizada depois de um acidente em que morreram 62 pessoas, em agosto de 2024, no interior de São Paulo. Segundo a agência, a suspensão é provisória até que a companhia consiga demonstrar a capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos. A Voepass disse que já iniciou as tratativas para atender as exigências e que sua frota está apta a realizar voos.



