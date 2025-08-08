Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Apresentador Fausto Silva está internado em São Paulo

De acordo com o boletim médico divulgado, o apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional

Boletim JR 24H|Do R7

Foi divulgado, nesta quinta-feira (07), um boletim médico sobre a saúde do apresentador Fausto Silva. Ele passou por dois novos transplantes nesta semana e está internado em São Paulo. Ele deu entrada com uma infecção bacteriana aguda, com sepse, que é uma infecção generalizada. De acordo com o boletim médico divulgado, o apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional. Há dois anos, Faustão enfrenta complicações de saúde.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • PlayPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.