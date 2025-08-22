Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assaltantes fazem arrastão em loja de varejo na zona sul de São Paulo

Em menos de um minuto, eles arrancam celulares que estavam presos à uma bancada e colocam nas bolsas

Boletim JR 24H|Do R7

Quatro assaltantes invadiram uma loja de uma rede de varejo e roubaram vários celulares, na zona de sul de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos se aproximam de moto. Em menos de um minuto, eles arrancam os celulares, que estavam presos à uma bancada e colocam nas bolsas. Em seguida, fogem. O roubo aconteceu na noite da última quinta-feira (21). A polícia vai analisar as imagens para tentar identificar os criminosos. Nenhum suspeito foi preso.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Polícia
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Varejo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.