Assaltantes fazem arrastão em loja de varejo na zona sul de São Paulo

Quatro assaltantes invadiram uma loja de uma rede de varejo e roubaram vários celulares, na zona de sul de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos se aproximam de moto. Em menos de um minuto, eles arrancam os celulares, que estavam presos à uma bancada e colocam nas bolsas. Em seguida, fogem. O roubo aconteceu na noite da última quinta-feira (21). A polícia vai analisar as imagens para tentar identificar os criminosos. Nenhum suspeito foi preso.



