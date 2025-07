Davi Alcolumbre e Hugo Motta se manifestam sobre taxações dos EUA à economia brasileira

Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, emitiram uma nota sobre as novas taxações impostas pelos Estados Unidos a setores estratégicos da economia brasileira. O documento enfatiza que a resposta deve ser por meio de diálogo nos âmbitos diplomático e comercial. A nota também menciona a lei da reciprocidade econômica como um mecanismo para proteger a soberania do Brasil.



