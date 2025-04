Deputado federal Sargento Portugal é alvo de ataque de criminosos no Rio de Janeiro

O deputado federal Sargento Portugal, do Podemos, foi alvo de um ataque a tiros, no Rio de Janeiro. O parlamentar estava de carro, com o motorista, visitando um projeto social em uma comunidade da zona oeste da cidade. O veículo foi abordado por criminosos armados com fuzis. Foram seis tiros, mas como o carro é blindado, eles não pararam e houve perseguição. O deputado e o motorista conseguiram escapar sem ferimentos. A Polícia Militar encontrou o carro usado pelos suspeitos abandonado na região. Após o ataque, o deputado disse que aguarda a investigação para identificar os envolvidos no crime. Ninguém foi preso até o momento.



