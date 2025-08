Japão bate recorde de calor com 41,8ºC

A cidade de Isesaki, no Japão, registrou, nesta terça-feira (5), 41,8°C, a maior temperatura já registrada na história do país. A recomendação do governo japonês é que a população evite sair de casa. O calor extremo neste verão já fez mais de 53 mil pessoas procurarem atendimento médico com sintomas de insolação. As temperaturas médias no Japão continuam subindo após o país registrar, pelo terceiro ano consecutivo, o mês de julho mais quente da história.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!