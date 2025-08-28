Logo R7.com
Lula recebe presidente do Panamá e discute tarifaço e COP-30

Delegações estrangeiras reclamam de alto custo para hospedagem em Belém para evento

Boletim JR 24H|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje em Brasília o presidente do Panamá, Jose Raúl Molino. Os principais tópicos discutidos foram as tarifas impostas pelos Estados Unidos e a COP-30 que ocorrerá em novembro em Belém. O governo panamenho expressou preocupação com os altos custos de hospedagem na cidade sede do evento.

