Lula recebe presidente do Panamá e discute tarifaço e COP-30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje em Brasília o presidente do Panamá, Jose Raúl Molino. Os principais tópicos discutidos foram as tarifas impostas pelos Estados Unidos e a COP-30 que ocorrerá em novembro em Belém. O governo panamenho expressou preocupação com os altos custos de hospedagem na cidade sede do evento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!