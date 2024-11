Na cúpula do P20, Pacheco defende a regulamentação das plataformas digitais e da IA

Brasília (DF) é a sede da cúpula do P20, que reúne os presidentes dos parlamentos dos países que integram o G20. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e da inteligência artificial. Cerca de 362 delegados estão reunidos para discutir questões globais, como combate à fome e uso de fontes de energia menos poluentes e acessíveis, além de compartilhar experiências no legislativo.