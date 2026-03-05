Palmeiras vence o Novorizontino na primeira partida da final do Paulistão
O Palmeiras abriu o placar na primeira etapa com o argentino Flaco López
Veja Coração de Mãe com exclusividade no RecordPlus. Baixe o app aqui! e não perca nenhum capítulo
Últimas
Mísseis iranianos que estavam prestes a atingir Tel Aviv também foram interceptados
Projeto endurece penas contra crime organizado e cria sistema único da área
Dono do Banco Master foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos
No momento do colapso da estrutura, mais de 20 pessoas estavam no local
Desabamento de lar de idosos deixa soterrados em Belo Horizonte
Há dois anos, o equipamento é desenvolvido por militares brasileiros e passou por dois testes bem-sucedidos
O presidente americano também afirmou que a liderança do Irã está desaparecendo rapidamente
Câmara aprova PEC da Segurança Pública com mudanças no combate ao crime organizado
Luiz Phillipi Mourão atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia na Superintendência da PF em Belo Horizonte (MG)
Medidas protegem a indústria nacional contra importações prejudiciais
Proposta de emenda à Constituição traz alterações na punição ao crime organizado e estrutura de segurança
Estados Unidos anunciam morte de um líder do Irã que queria matar Donald Trump. Últimos foragidos por estupro de adolescente se entregam à polícia no Rio
Outros dois envolvidos já tinham se entregado na terça-feira (3)
Para viabilizar a votação, Hugo Motta anunciou que um referendo para a redução da maioridade penal para 16 anos será retirado do texto e tratado separadamente