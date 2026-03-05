Palmeiras vence o Novorizontino na primeira partida da final do Paulistão

O Palmeiras venceu o Novorizontino na primeira partida da final do Paulistão. Em Barueri, o Palmeiras fez a lição de casa. Venceu a primeira partida da final do Campeonato Paulista 2026, mas com uma vitória simples, o que deixa o jogo aberto para a segunda partida da final.





O Palmeiras abriu o placar na primeira etapa com o argentino Flaco López, depois de um belo chute. Gol do palmeiras. Flaco chegou ao sexto gol dele no campeonato, ainda briga pela artilharia. Está atrás do Robson, do Novorizontino, que teve chance de empatar ainda no primeiro tempo, em um pênalti marcado para o Novorizontino, mas o goleiro Carlos Miguel esperou e pegou a penalidade no meio do gol.





Na segunda etapa, o Palmeiras conseguiu fazer mais um gol. Gustavo Gomes chegou a balançar a rede, o zagueiro palmeirense, mas o juiz, com o auxílio do VAR, marcou impedimento.





Com isso, o Palmeiras sai da partida de Barueri com a vantagem mínima, 1x0 no placar, e agora vai disputar a segunda partida em Novo Horizonte, já que o Novorizontino fez a melhor campanha. Partida no próximo domingo (8), a partir das 20h, com transmissão da RECORD, do Record Plus e do R7.