Polícia faz operação contra quadrilha que burlava biometria facial para fraudar contas do governo

Uma quadrilha é suspeita de fraudar o acesso biométrico de contas digitais vinculadas à plataforma do governo. A polícia cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e cinco prisões em 9 estados e no Distrito Federal. Segundo as investigações, o grupo conseguiu fraudar a ferramenta usada em sistemas de biometria facial - que verificam se a imagem capturada pertence a uma pessoa real e viva, e não a uma tentativa de fraude.



