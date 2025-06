Polícia Federal realiza operação contra fraudes em licitações na Bahia

A Polícia Federal fez, nesta sexta-feira (27) uma operação, na Bahia, para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes de licitação. Entre os crimes investigados também estão desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado. Três servidores públicos foram afastados das funções por determinação do Supremo Tribunal Federal.



