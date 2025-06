Presidente do Equador anuncia prisão de um dos criminosos mais procurados do país

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou a prisão de José Adolfo Macías, conhecido como Fito, um dos criminosos mais procurados do país. Ele foi encontrado em um esconderijo sob o piso falso de uma casa. Fito havia escapado da prisão na cidade de Guayaquil em janeiro do ano passado. O criminoso foi condenado a 34 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas, e pode ser extraditado para os Estados Unidos.



