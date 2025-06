Quase 40% das geleiras do mundo estão condenadas e vão derreter, alerta estudo

Um estudo alerta que quase 40% das geleiras do mundo estão condenadas e vão derreter. Cientistas belgas dizem que essa perda pode fazer o nível do mar subir mais de 11 centímetros. O derretimento pode chegar a 76% até o fim do século. Especialistas alertam que regiões inteiras vão enfrentar escassez de água potável, de energia e impactos irreversíveis.



