SP: trecho da rodovia Raposo Tavares é leiloado

O governo de São Paulo realizou um leilão na sede da B3 para a concessão de um trecho da rodovia Raposo Tavares. Quatro empresas participaram e a EcoRodovias Concessões e Serviços S/A foi a vencedora, com uma proposta superior ao lance mínimo de R$ 4,6 milhões. A empresa pagará R$ 2,19 bilhões pela concessão do trecho entre a capital paulista e Cotia, que possui 92 quilômetros. O prazo é de 30 anos, com investimento previsto de quase R$ 8 bilhões nos primeiros sete anos.