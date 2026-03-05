Logo R7.com
Trump diz que os EUA estão em ‘posição muito boa’ em relação ao Irã

O presidente americano também afirmou que a liderança do Irã está desaparecendo rapidamente

Boletim JR 24H

O presidente Donald Trump atualizou o andamento da guerra contra o Irã. O presidente disse que os Estados Unidos estão em uma posição muito boa em relação ao Irã. Durante uma mesa redonda sobre inteligência artificial, Trump também afirmou que a liderança do Irã está desaparecendo rapidamente e defendeu a ação americana ao dizer que os iranianos teriam atacado Israel se nada fosse feito.  

No Congresso, senadores republicanos tiveram maioria e derrubaram uma resolução para limitar a capacidade do presidente Trump de seguir com a operação no Irã. Amanhã, é a vez da Câmara dos Deputados votar uma proposta semelhante. Trump tem maioria nas casas.


