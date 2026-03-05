Trump diz que os EUA estão em ‘posição muito boa’ em relação ao Irã
O presidente americano também afirmou que a liderança do Irã está desaparecendo rapidamente
Ataque aéreo de Israel atinge reduto do grupo terrorista Hezbollah no Líbano
Mísseis iranianos que estavam prestes a atingir Tel Aviv também foram interceptados
Câmara aprova PEC da Segurança Pública, e proposta segue para o Senado
Projeto endurece penas contra crime organizado e cria sistema único da área
Braço direito de Vorcaro, homem conhecido como ‘Sicário’ está em protocolo de morte cerebral
Dono do Banco Master foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos
Desabamento de lar de idosos deixa soterrados em Belo Horizonte
No momento do colapso da estrutura, mais de 20 pessoas estavam no local
Marinha anuncia criação de escola de treinamento de fuzileiros navais para uso de drones
Há dois anos, o equipamento é desenvolvido por militares brasileiros e passou por dois testes bem-sucedidos
Palmeiras vence o Novorizontino na primeira partida da final do Paulistão
O Palmeiras abriu o placar na primeira etapa com o argentino Flaco López
Câmara aprova PEC da Segurança Pública com mudanças no combate ao crime organizado
Suspeito preso pela PF tenta suicídio e entra em protocolo de morte cerebral em BH
Luiz Phillipi Mourão atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia na Superintendência da PF em Belo Horizonte (MG)
Senado aprova acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia
Medidas protegem a indústria nacional contra importações prejudiciais
Proposta de emenda à Constituição traz alterações na punição ao crime organizado e estrutura de segurança
Estados Unidos anunciam morte de um líder do Irã que queria matar Donald Trump. Últimos foragidos por estupro de adolescente se entregam à polícia no Rio
Outros dois envolvidos já tinham se entregado na terça-feira (3)
Câmara deve votar PEC da Segurança Pública ainda nesta quarta-feira (4)
Para viabilizar a votação, Hugo Motta anunciou que um referendo para a redução da maioridade penal para 16 anos será retirado do texto e tratado separadamente