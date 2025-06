Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção no Havaí

Um dos vulcões mais ativos do mundo voltou a entrar em erupção nesta sexta-feira (20), no Havaí, nos Estados Unidos. O Kilauea expeliu jatos de lava que chegaram a atingir cerca de 300 metros de altura. A área do vulcão foi isolada pelas autoridades e, até o momento, não há risco para os moradores da região. Desde dezembro do ano passado, já foram registradas 26 erupções. A atividade do vulcão costuma durar cerca de um dia e é monitorada frequentemente, por estar em uma região turística da ilha.



