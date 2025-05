2. Evite fumar

A fumaça do cigarro prejudica o organismo e pode aumentar o risco de desenvolver doenças respiratórias. Entre elas, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Além disso, o tabaco diminui as defesas do corpo e com isso, o fumante tende a aumentar as chances de adquirir doenças como gripe e tuberculose