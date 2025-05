JR ENTREVISTA: 'É uma cidade que vislumbra o futuro', diz prefeito de Maringá (PR)

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (21) é o prefeito de Maringá (PR), Silvio Barros (PP). À jornalista Lívia Veiga, o político falou sobre o retorno ao comando da prefeitura após mais de uma década e os projetos para trazer qualidade de vida para a população da cidade paranaense.



Segundo Silvio Barros, Maringá é um dos melhores lugares do Brasil para se viver porque “é uma cidade que vislumbra o futuro”. Ele ressaltou o papel fundamental da participação da sociedade civil para que isso seja possível. Essas entidades ajudam a pensar a longo prazo o futuro da cidade. Agora, já estão fazendo o planejamento para 2047. “Se Maringá hoje é considerada a melhor cidade do Brasil para se viver, é mérito exatamente deste envolvimento da comunidade, da sociedade, na definição de que cidade nós queremos. Porque quem não sabe para onde vai, ele não chega. Então a cidade precisa saber também para onde está indo e aí a convergência dos esforços e dos investimentos do setor público, do setor privado e da sociedade civil organizada, todos caminhando na mesma direção, é isso que faz diferente a condição de Maringá ser uma cidade realmente especial”, afirmou.



Na entrevista, Silvio Barros detalhou alguns aspectos na cidade, que segundo ele, fazem a diferença. Para a educação infantil, ele explica que a prefeitura está investindo em vagas em instituições particulares, porque, segundo ele, com o envelhecimento da população, a construção de creches, agora, resultará em prédios que não serão usados no futuro. “Nós vamos precisar dar mais atenção a creches de idosos, aos centros-dia, onde o idoso passa o dia, do que as crianças, porque a taxa de natalidade está caindo”, frisou.



Sobre os idosos, ele destacou um projeto de construção de casas voltadas para esse público. “Isso já vem lá da outra gestão, quando nós construímos o primeiro condomínio do idoso em Maringá, um condomínio especificamente desenhado para eles, onde as unidades habitacionais, a acessibilidade para o imóvel e dentro do imóvel, foram totalmente levadas em conta”, disse.



Outro ponto que ele abordou foi o meio ambiente. Silvio Barros diz que a intenção é deixar a cidade mais arborizada. “Eu diria que nesse contexto a cidade está bem, porque nós implantamos os corredores de biodiversidade. Nós aumentamos de 30, que é o que a legislação federal estabelece, de 30 metros na área de proteção dos córregos, nós aumentamos para 60. Então, em Maringá, nos novos empreendimentos, 60 metros de área de proteção, sendo os 30 de proteção permanente e outros 30 de área verde de uso público, sem construção, não construtíveis. E com isso nós aumentamos o verde dentro da cidade”.



Ele, que ocupou a prefeitura da cidade há 10 anos, destaca que uma das principais mudanças que sentiu foi a questão da tecnologia. “A tecnologia hoje participa da vida da gente de uma maneira muito diferenciada e principalmente fornece ou oferece para o poder público e para o cidadão oportunidades de contato, de interação que não existiam, não eram possíveis sem as ferramentas que a gente tem hoje. Então é muito importante que o poder público se adeque, se adapte a essa nova realidade, fazendo com que a participação das pessoas, a interação do cidadão com decisões, com projetos e, obviamente, com a gestão e a operação da cidade se tornem mais efetivas”, afirma.



