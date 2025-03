JR ENTREVISTA: 'Espero que ele tenha um julgamento justo', diz Jorge Messias sobre Bolsonaro

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (12) é o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias. À jornalista Tainá Farfan, o advogado-geral da União falou sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e como vê a discussão em torno das emendas parlamentares. Além disso, falou sobre a economia de R$ 1,9 trilhão para União feita pela AGU com vitórias e acordos judiciais. “Quando nós evitamos a perda de R$ 2 trilhões, nós estamos falando que nós estamos evitando o aumento também da dívida pública”, celebrou. O ministro também comentou a denúncia sobre uma suposta tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas. Ele afirmou que as acusações são graves e precisam ser apuradas. “A denúncia que o procurador-geral da República fez contra o ex-presidente e outros acusados é uma denúncia muito sólida, tem muitos elementos de prova e, enfim, agora cabe ao ex-presidente e aos demais acusados verem a sua defesa. O que é importante que o cidadão tenha consciência é que a ampla defesa, o contraditório devido ao processo legal, está sendo assegurado pelo Poder Judiciário Brasileiro”, disse. Jorge Messias ainda acrescentou que o papel dele não é dizer “se ele vai ser preso ou não”, mas que espera “que ele tenha é um julgamento justo, que ele tenha a oportunidade de se defender e que a justiça dê a palavra final”. Além disso, destacou que o assunto tem que ser levado muito a sério. “Nós não podemos minimizar em nenhum momento a tentativa de acabar com a democracia que foi é conquistada pela luta de muitos brasileiros.” Sobre as emendas, o ministro disse acreditar que o envolvimento dos Três Poderes para chegar a um acordo mostrou que com o “diálogo institucional” é possível avançar. “Nós conseguimos a partir de um fruto de intenso diálogo entre os três poderes: Congresso, Executivo e Judiciário, construir um plano de trabalho que desse mais transparência, mais eficiência, mais rastreabilidade a esse gasto”, afirmou. Por fim, Jorge Messias ainda comentou a possibilidade de ser indicado a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). O nome dele foi um dos cotados para assumir o posto na última oportunidade. O próximo ministro a se aposentar da Corte será Luiz Fux, em 2028. “Ninguém pleiteia esse tipo de vaga. O Supremo Tribunal Federal é destino que encontra as pessoas. Eu não tenho esse tipo de perspectiva na minha vida”, detalhou. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.