JR ENTREVISTA: 'Medida acertada', diz ministro das Cidades sobre ampliação do Minha Casa, Minha vida

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (14) é o ministro das Cidades, Jader Filho. À jornalista Tainá Farfan, o ministro falou sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, popularidade do governo e as fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).



Jader Filho também anunciou uma novidade, o lançamento de um programa de reformas de casas. Segundo ele, o projeto foi pedido pelo próprio presidente Lula e ainda precisa da aprovação dele, mas em breve deve ser lançado. “O presidente Lula pediu que a gente olhasse esse público, e a gente está estudando qual é a melhor alternativa para poder levar a ele e ele poder fazer o processo de decisão. Com isso, a gente apresenta mais uma política pública para população do Brasil”, explicou.



Sobre o Minha Casa, Minha Vida, o ministro celebrou a ampliação do programa para as famílias de classe média. “Tem sido um sucesso. Nós já estamos assinando os primeiros contratos, foi muito rápido a procura das famílias. Isso mostra, obviamente, que foi uma medida acertada por parte do governo federal”, comemorou.



A medida foi lançada com intuito de aumentar a popularidade do governo. Segundo o ministro, a avaliação positiva do trabalho vai vir como “consequência” do que tem sido feito. “Popularidade do governo, ela é consequência. Eu acho que nós temos que trabalhar muito, entregar o maior número de obras, de casas, obras de mobilidade”, destacou. “Eu acho que a popularidade do governo, ela se dá a partir das respostas que você dá trabalhando no dia-a-dia. E a gente vai continuar trabalhando duro, seja no Ministério das Cidades, na educação, em tantos outros ministérios, a gente vai continuar trabalhando duro”, completou.



O ministro também comentou a investigação sobre fraudes no INSS. Segundo ele, o governo foi “muito diligente” na resposta. “Na hora que o governo teve a confirmação dessas informações que você tá passando, o governo na mesma hora demitiu as pessoas todas que estavam envolvidas diretamente nisso. E desde o primeiro momento, uma exigência do presidente Lula é que as famílias todas sejam ressarcidas”, afirmou.



Jader Filho ainda indicou que acredita que o presidente Lula será o candidato em 2026 e teceu elogios ao governante. “Eu acredito, sim, que ele vai ter sucesso no seu terceiro mandato e ele será candidato à eleição e chegará muito forte para a eleição”, projetou.



