JR ENTREVISTA: 'PMMA tem que ser banido do mercado', diz presidente do Conselho Federal de Medicina

O entrevistado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (5) é o presidente do CFM (Conselho Federal de Medicina), José da Silva Gallo. Ao jornalista Yuri Achcar, ele falou sobre atestados digitais, uso do PMMA em procedimentos estéticos e sobre o aumento dos cursos de medicina no país.



Gallo destacou que o CFM quer que o polimetilmetacrilato, o PMMA, seja “banido” do mercado. O material sintético plástico é usado em procedimentos estéticos. “Ele tem que ser banido do mercado. Por quê? Primeiro que o Conselho Federal de Medicina não age com achismo. Tudo embasado em literaturas bibliográficas e na ciência. O PMMA quando é aplicado no tecido, ele entremeia no tecido e não consegue tirar mais”, destaca.



Ainda sobre procedimentos estéticos, Gallo enfatizou ser necessário que as pessoas pesquisem o nome do médico no site do CFM para saber se ele é qualificado. Lá, ele precisa achar o RQE, sigla para Registro de Qualificação de Especialista. “Se você entrar e não encontrar o RQE desse médico, sai de perto. Porque ele não está preparado”, disse. Segundo ele, a fiscalização é feita e o CFM tem cassado “cerca de três a quatro médicos por mês”, por diversos motivos.



O presidente do CFM ainda lamentou a quantidade de cursos de medicina no país. Segundo ele, muitos não oferecem uma formação adequada para esses futuros médicos. “Alguns anos atrás, você não tinha muita faculdade privada. Hoje é o que prevalece, 70% das escolas de medicina são privadas. E hoje, na realidade, um aluno que adentra numa escola e não recebe os ensinamentos mínimos necessários, ele será um péssimo médico”, afirmou. Por isso, ele explicou que hoje o CFM é a favor de um exame para que médicos possam exercer a profissão, a exemplo da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), apesar de ter sido contra no passado. “Quer dizer, no Senado já tentaram duas vezes emplacar essa tese. E nessas duas vezes o CFM foi contrário. Agora, o CFM vai ser a favor? Favorável, total”, disse.



