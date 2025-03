Museu de Arte de São Paulo inaugura novo edifício Visitação gratuita está disponível todas as sextas-feiras Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h07 ) twitter

Museu de Arte de São Paulo inaugura edifício anexo ao prédio original nesta sexta (28)

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) inaugurou um novo edifício anexo ao prédio original nesta sexta-feira (28). O espaço, chamado Pietro Maria Bardi, está aberto ao público com entrada gratuita todas as sextas-feiras.

Com a adição deste novo prédio, a área total para exposições no MASP praticamente dobrou, atingindo cerca de 22 mil metros quadrados. Atualmente, cinco exposições estão em cartaz no novo espaço, oferecendo uma variedade de obras de arte para os visitantes.

