Podcast JR 15 Min #1099 |Deslizamentos e enchentes: como proteger milhões de pessoas áreas em risco

As fortes chuvas desta época do ano reacendem uma preocupação constante no Brasil: os riscos de deslizamentos, enchentes e outras tragédias naturais. Atualmente, mais de 4 milhões de brasileiros vivem em cerca de 1.500 áreas de risco, sendo que 30% desta população mora em áreas consideradas de risco muito alto. Quais são as principais ações preventivas para reduzir os riscos em áreas vulneráveis? Como a população pode se preparar e agir diante de uma emergência? O que está sendo feito para apoiar as vítimas e evitar novas tragédias? Luiz Fara Monteiro e o repórter Romeu Piccoli conversam com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo e especialista em sustentabilidade, Tiago Lourençon.