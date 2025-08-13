Podcast JR 15 Min #1233 | Denúncia sobre “adultização” infantil nas redes mobiliza autoridades

Uma denúncia feita pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais gerou forte repercussão e reacendeu o debate sobre a exposição precoce a conteúdos e comportamentos de cunho adulto. Um dos casos mencionados envolve o influenciador Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba, que ainda não comentou o assunto. A discussão chegou à Câmara dos Deputados, onde o presidente Hugo Motta (Republicanos) afirmou que vai pautar projetos para limitar o alcance de perfis e conteúdos que incentivem essa prática. Para aprofundar o tema, ouvimos Danielle Biazi, advogada especialista em Direito de Família, que analisa as implicações jurídicas e propõe medidas preventivas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!