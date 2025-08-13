Podcast JR 15 Min #1233 | Denúncia sobre “adultização” infantil nas redes mobiliza autoridades
Edu Ribeiro recebe Danielle Biazi, advogada especialista em Direito de Família
Uma denúncia feita pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a “adultização” de crianças e adolescentes nas redes sociais gerou forte repercussão e reacendeu o debate sobre a exposição precoce a conteúdos e comportamentos de cunho adulto. Um dos casos mencionados envolve o influenciador Hytalo Santos, investigado pelo Ministério Público da Paraíba, que ainda não comentou o assunto. A discussão chegou à Câmara dos Deputados, onde o presidente Hugo Motta (Republicanos) afirmou que vai pautar projetos para limitar o alcance de perfis e conteúdos que incentivem essa prática. Para aprofundar o tema, ouvimos Danielle Biazi, advogada especialista em Direito de Família, que analisa as implicações jurídicas e propõe medidas preventivas.
