Podcast JR15 Min #1196 | Inteligência artificial: você confiaria seu bem-estar a uma máquina?

A popularização da inteligência artificial generativa transformou hábitos no mundo inteiro e, no Brasil, essa mudança ganhou força. Em 2024, 54% dos brasileiros relataram usar esse tipo de tecnologia, número acima da média global de 48%, segundo pesquisa da IPSOS. Mais do que uma ferramenta de apoio ao trabalho ou aos estudos, a IA passou a ser buscada como fonte de conselhos, escuta e até conforto emocional. Um levantamento publicado pela Harvard Business Review revelou que, em 2025, o uso terapêutico dessas plataformas está entre os principais motivos de acesso pessoal, junto com a busca por companhia e propósito. Mas esse tipo de vínculo é saudável? O que leva tantas pessoas a depositarem confiança emocional em “terapeutas artificiais”? Quais os riscos reais de uma interação que pode parecer acolhedora, mas não é humana? Neste episódio, Luiz Fara Monteiro e a repórter Ingrid Griebel conversam com o psicólogo Dreyf Assis, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sobre os limites e cuidados no uso da inteligência artificial em áreas delicadas como saúde mental, emagrecimento, autodiagnóstico e estilo de vida.