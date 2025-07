Árvore amortece queda de avião e evita tragédia nos EUA

Quatro pessoas ficaram feridas após a queda de um avião de pequeno porte na Flórida, nos Estados unidos. Uma árvore amorteceu a queda da aeronave. Todos os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves. O voo havia partido de uma ilha britânica no Caribe e se aproximava do pouso quando o acidente ocorreu. Moradores da região participaram das ações de resgate.



