Brasil registra queda de 5% nos casos de mortes violentas de mulheres em 2024

O Brasil registrou 3.935 casos de mortes violentas de mulheres em 2024, incluindo feminicídios e homicídios dolosos. Isso representa uma queda de 5% em relação a 2023. O relatório divulgado pelo Ministério das Mulheres também indica que os casos de estupros diminuíram 1,44%, totalizando quase 72 mil ocorrências no ano passado, com uma média diária de 196 casos.



