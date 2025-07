Califórnia enfrenta maior incêndio florestal do ano

Seis meses após as queimadas que destruíram as regiões leste e oeste de Los Angeles, a Califórnia enfrenta agora o maior incêndio florestal do ano. A onda de calor que atinge várias regiões nos Estados Unidos aumenta ainda mais o risco do fogo se espalhar em outras áreas do estado. Em San Luis Obispo, a cerca de 300 quilômetros de Los Angeles, o chamado "madre fire" atingiu mais de 212 quilômetros quadrados. Ordens e alertas de evacuação foram emitidos para pequenas comunidades na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!