Coreia do Sul lança míssil no mar em resposta a treinamentos militares da Coreia do Norte Comando militar sul-coreano afirmou que a ação teve como objetivo mostrar a determinação do país em responder firmemente a qualquer provocação do país vizinho

Conteúdo Exclusivo|Do R7 08/11/2024 - 12h23 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share