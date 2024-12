O Ministério da Educação divulgou os locais de prova para a reaplicação do Enem 2024. As informações estão no cartão de confirmação, disponível na página do Enem na internet. As provas acontecem na semana que vem, nos dias 10 e 11 de dezembro. A reaplicação é para quem enfrentou problemas logísticos ou de doença, e foi autorizado a fazer as provas.