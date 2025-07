Ônibus parte ao meio após colisão com trem em Curitiba

Um ônibus partiu ao meio em Curitiba após ser atingido por um trem. 11 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. O motorista do ônibus declarou que não ouviu a buzina do trem, enquanto o maquinista informou à polícia que acionou o alarme sonoro. A Polícia Civil está investigando o acidente. A concessionária responsável pelo trem afirmou que a locomotiva não conseguiu frear devido ao seu peso. A via foi interditada e liberada durante a madrugada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!