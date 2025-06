Polícia Federal prende empresário e policiais civis no estado de São Paulo

A Polícia Federal prendeu um empresário e policiais civis na cidade de São Paulo e em cidades do interior do estado na investigação de um esquema de corrupção. Segundo a polícia, o grupo atuava para ajudar suspeitos em inquéritos criminais, em troca de vantagens indevidas. Entre as fraudes, estão o arquivamento irregular de procedimentos e vazamento de dados sigilosos. Um dos casos envolve a tentativa de recuperar um helicóptero, bloqueado pela Justiça, junto com outros bens que podem ultrapassar R$ 12 milhões. Três pessoas foram presas.



