Rússia ataca a Ucrânia após Trump cobrar cessar-fogo; ao menos 17 pessoas morreram

Um ataque com bombas da Rússia a uma prisão no sudeste da Ucrânia matou ao menos 17 pessoas e deixou mais de 40 feridas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, classificou o ataque como “deliberado” e ressaltou que a ação aconteceu horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dar um novo ultimato a Vladimir Putin no conflito. Na última segunda-feira (28), Trump disse que daria de 10 a 12 dias para a Rússia chegar a um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia. A guerra já se arrasta há mais de três anos.



