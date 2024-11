Vítimas de desastres naturais recebem os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás antecipados

Os beneficiários do Bolsa Família e do Auxílio Gás em municípios afetados por eventos climáticos extremos receberão os pagamentos antecipados nesta sexta (18). Os beneficiários desses programas terão o pagamento realizado no primeiro dia de liberação dos valores, ao invés de seguir o cronograma baseado no último dígito do número de identificação social (NIS).