Ciência animal: A vida secreta das famílias de ursos polares Os avanços no monitoramento remoto dos hábitos de mães e filhotes de ursos polares no Ártico fornecem informações fundamentais sobre... The Conversation|Do R7 05/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h47 )

Apesar de ser o maior carnívoro terrestre e um dos principais predadores do Ártico, podendo pesar mais de 600 kg, os ursos polares começam surpreendentemente pequenos. Cegos, quase sem pelos e pesando apenas 600 g ao nascer, os filhotes nascem em tocas de maternidade sob a neve. Essas cavernas de neve mantêm os recém-nascidos aquecidos e seguros durante os primeiros meses de vida, quando eles crescem rapidamente amamentando-se com o leite rico da mãe.

Depois de três a quatro meses na toca, os filhotes terão crescido cerca de 20 vezes seu peso de nascimento e serão grandes e peludos o suficiente para seguir suas mães na gélida primavera do Ártico.

Em um estudo publicado no The Journal of Wildlife Management, usamos câmeras remotas para estudar as famílias de ursos polares quando elas saíam de suas tocas em Svalbard, na Noruega, obtendo informações sobre o comportamento das mães e dos filhotes quando eles experimentam o mundo fora da toca pela primeira vez.

uma colina nevada com um buraco

Um fenômeno elusivo

‌



Embora ofereçam condições ideais para o desenvolvimento dos filhotes, as tocas maternas são difíceis de serem estudadas e monitoradas pelos pesquisadores. O clima desafiador, a luz do dia limitada e a distância de muitos locais de tocas significam que as oportunidades de observação direta são poucas. Muitas vezes, os ursos polares em tocas são identificados por meio de dispositivos de rastreamento usados por um urso - geralmente coleiras, mas também brincos ou etiquetas de pele. Esses dispositivos transmitem dados de localização via satélite, permitindo que os pesquisadores rastreiem indivíduos e estudem padrões de movimento.

Com o desenvolvimento da tecnologia, dados adicionais também podem ser coletados desses dispositivos, inclusive dados sobre atividade e temperatura. Um período estacionário prolongado e leituras de baixa atividade são os sinais reveladores de desova. Temperaturas acima do ambiente também indicam um urso em uma toca; isolado pela neve e aquecido pelo calor do corpo da mãe, o interior da toca pode ser mais de 20 °C mais quente do que o exterior.

‌



Em Svalbard, os ursos polares constroem suas tocas nas encostas dos fiordes e nas áreas montanhosas, onde a neve à deriva faz com que as tocas sejam muitas vezes impossíveis de distinguir dos arredores cobertos de neve.

Localização de tocas

‌



Contamos com localizações de GPS transmitidas por colares de satélite usados pelas fêmeas para localizar 13 tocas. Com o retorno da luz do dia a Svalbard na primavera, nossa equipe instalou câmeras de lapso de tempo voltadas para a entrada de cada toca suspeita, capturando imagens das famílias de ursos polares ao saírem. Para minimizar qualquer perturbação, a aproximação final foi feita a pé ou de esqui, e as câmeras foram coletadas vários meses depois - muito tempo depois de as famílias de ursos polares terem partido para o gelo marinho.

Depois de processar milhares de imagens, a câmera nos deu uma visão detalhada desse componente enigmático do ciclo de vida dos ursos polares. Ao vincular as imagens aos dados dos colares, também pudemos desenvolver um modelo dos vários comportamentos capturados pela câmera, fornecendo uma nova ferramenta para monitorar remotamente os ursos em tocaia com mais precisão.

Uma façanha de resistência

Embora seja essencial para os filhotes, a toca pode ser difícil para a mãe. As ursas polares fêmeas grávidas geralmente entram em uma toca no outono, dão à luz no meio do inverno e permanecem na toca amamentando seus filhotes até que a família esteja pronta para emergir na primavera. Embora seus filhotes engulam leite altamente energético, as ursas polares mães não se alimentam durante esse período e dependem de suas reservas de gordura, perdendo até 43% de sua massa corporal enquanto estão na toca.

Apesar dessa clara motivação para voltar a caçar focas no gelo marinho, as famílias de ursos polares costumam ficar na toca por dias ou semanas depois de emergirem. Em média, as famílias que monitoramos em Svalbard permaneceram no local da toca por mais 12 dias depois de emergirem.

Durante esse período, a mãe e os filhotes frequentemente saíam da toca para explorar. Às vezes permanecendo do lado de fora por menos de um minuto ou, em outros casos, saindo por horas seguidas. Os filhotes raramente se aventuravam do lado de fora sem a mãe e foram vistos sozinhos em apenas cinco por cento das observações da câmera. Em geral, os ursos passavam mais tempo do lado de fora quando as temperaturas estavam mais quentes e mais dias haviam se passado desde que eles saíram pela primeira vez.

Esse período pós-emergência pode dar aos filhotes tempo para se aclimatarem ao ambiente externo e desenvolverem as habilidades e a força de que precisarão para seguir a mãe pelo mar de gelo pelos próximos dois anos e meio.

Também observamos uma variação incrível no comportamento após o surgimento da toca, com uma família abandonando a toca após apenas alguns dias e outra família permanecendo na toca por um mês inteiro após aparecer pela primeira vez do lado de fora. Duas fêmeas até decidiram levar seus filhotes para novas tocas depois de emergirem.

Consequências das mudanças no Ártico

Esses tipos de percepções levam a novas perguntas: o que impulsiona as decisões de ficar ou sair da toca, a que sinais as famílias respondem? Enquanto continuamos a desenvolver nosso conjunto de dados para entender melhor esses comportamentos, em média, observamos que os ursos polares abandonaram suas tocas cerca de uma semana mais cedo do que o registrado anteriormente na região. O Mar de Barents é uma das regiões de aquecimento mais rápido do planeta, e o monitoramento contínuo deixará claro se essa é uma tendência emergente em resposta à perda de gelo marinho.

Para obter informações ainda mais detalhadas, também estamos testando sistemas de câmeras personalizadas que podem capturar o comportamento continuamente.

O aquecimento climático já resultou em declínio da saúde dos ursos polares em partes do Ártico que estão sofrendo rápida perda de gelo marinho. Com o aquecimento contínuo colocando em risco a persistência dos ursos polares em grande parte de sua área de distribuição, o sucesso da desova e da reprodução é essencial para dar uma chance à próxima geração de ursos polares.

O tempo gasto na toca, a data de saída da toca e a quantidade de tempo que os ursos permanecem na toca após emergirem contribuem positivamente para a sobrevivência subsequente dos filhotes. No entanto, o aquecimento climático significa que a pegada humana no Ártico está se expandindo, com risco de invasão do habitat de toca e perturbação das famílias de ursos polares.

Um melhor monitoramento e uma compreensão mais profunda do comportamento de desova ajudarão a proteger os ursos polares durante esse período crítico.

Louise Archer não presta consultoria, trabalha, possui ações ou recebe financiamento de qualquer empresa ou organização que poderia se beneficiar com a publicação deste artigo e não revelou nenhum vínculo relevante além de seu cargo acadêmico.