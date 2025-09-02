‘Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus deve ser conduzido com serenidade’, diz Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que os trabalhos na primeira turma devem ser conduzidos com serenidade. "Eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venham de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível", declarou.