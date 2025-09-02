‘Julgamento de Bolsonaro e outros sete réus deve ser conduzido com serenidade’, diz Barroso
Presidente do STF destaca a importância de seguir a legislação sem interferências externas
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que os trabalhos na primeira turma devem ser conduzidos com serenidade. "Eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venham de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível", declarou.
"Temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. Eu acho que é muito importante julgar, é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência que é legítima e desejável numa democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo", finalizou Barroso.
